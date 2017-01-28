護城河景觀升級 竹市府後門變美麗

新竹市護城河親水公園重新整頓啟用後，改善市府周遭環境，讓不少民眾驚呼「市容變美了」，市府員工還開玩笑說，後門變量變美，「也可以當作市府前門了」。

新竹市政府表示，多年未清洗的府後街公有建物外牆，從灰黑變潔白，並換上嶄新招牌；路樹也經過專人疏理，讓光線透進過去陰暗的街道、步道，而原本裸露在外牆的電線，也經過整理，街景市容隨著護城河再造工程一併升級，展現整潔亮麗的市容。

「白天是親子樂園、晚上成為浪漫約會勝地！」新竹市長林智堅表示，市府於去年2月投入經費進行「新竹市護城河再造工程」，改造原本生硬冷僻的中央路到世界街的護城河段，吸引許多親子到此遊憩，也是不少高中生放學後聊天創造回憶的好地方，成為竹市最夯景點之一。

常到府後街停車管理處幫忙丈夫繳交停車費的廖姓婦人說，最近來繳費發現大樓外觀變乾淨，加上招牌更換，標示變清楚，建物煥然一新，直呼「整個城市好像變年輕了」。

「這裡是散步和約會的絕佳地點！」住在附近的李姓婦人每天傍晚都沿著護城河散步，她說，府後街原本陰暗死角變得明亮，步道也更加寬敞，讓她每天散步更加安心，再加上護城河的浪漫氛圍，成為她和男朋友最喜歡走訪的街道，兩人經常在此共度悠閒浪漫時光。

林智堅說，除了浪漫護城河，府後街景也同步進行美化，不只大地方著手，小地方也沒遺漏，讓整體環境更為明亮開放，未來會持續改善周遭景觀，落實城市美學，要讓市民享有好的生活品質。1060128

(中央社)