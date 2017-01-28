雙層之愛 高市雙層巴士搭配愛之船

「雙層之愛」，到高雄觀光搭乘雙層巴士、體驗愛之船是最夯最時尚的體驗，高雄客運還自元月1日起推出雙層巴士結合愛之船套票，優惠的價格暢遊市區、從水域欣賞愛河之美。

高雄市的雙層巴士，已掛牌上路營運，鮮紅車身顏色，上路後穿梭在市區幹道，總是吸引民眾的目光，沿線百貨公司也紛紛舉辦活動爭相邀請亮相，超人氣的雙層巴士銳不可擋。

高雄客運元月起在夢時代藍鯨館1F(星巴克旁)、愛之船國賓站及駁二哨船頭等雙層巴士櫃台販售「雙層之愛」套票，可乘雙層巴士結合愛之船，套票價格新台幣430元（雙巴原價300元、愛之船150元）。

遊客可以在愛河國賓站搭愛之船經亞洲新灣區、高雄港、駁二藝術特區，上岸後再轉搭雙層巴士行經哈瑪星、鼓山、鹽埕飽覽高雄市最富有人文意涵的懷古社區。

高雄市將在9月6日舉行「2016全球港灣城市論壇」，市府交通局長陳勁甫說，屆時高雄市將向世界展示交通變革的成果，透過雙層觀光巴士、太陽能愛之船及全台第一的輕軌列車互相結合，將建立高雄市成為多元運具的都會城市，同時成為交通新亮點。

雙層巴士夢時代線營運時間為下午4時到晚上8時，行駛4個班次，行車時間50分鐘，路線經高雄圖書總館、世貿展覽會館、玫瑰教堂、六合夜市、捷運中央公園、三多商圈等遊點。西子灣線營運時間為上午10時30分到下午5時，行駛5個班次，車行約60分鐘，沿途可欣賞西子灣海景、打狗英國領事館、駁二文化藝廊及鹽埕區早期發展遺跡等。1060128

(中央社)