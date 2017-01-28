舒淇新年曬恩愛 嬌羞向老公討紅包

舒淇新年就跟老公馮德倫大方放閃。(圖/舒淇微博)

舒淇2016年與馮德倫去年底結婚，兩人情牽20年總算修成正果，鮮少公開放閃的舒淇難得在微博曬恩愛，兩人隔空放閃可說閃瞎眾人。

舒淇放上林美秀Q版人物圖，向老公討紅包。(圖/舒淇微博)

馮德倫在微博貼出和舒淇共同養的貓咪照，並且後製成為新年賀卡，更發文「恭喜發財」祝賀所有粉絲，舒淇隨後不僅轉發此貼文，還附上林美秀在「健忘村」飾演的「一片雲」Q版人物圖，更附文「紅包勒」，甜蜜互動羨煞旁人，粉絲也紛紛留言祝福「早上貴子」，看來何時能懷上愛的結晶，粉絲可是比兩人還急。

隨後舒淇更用APP軟體把劇照修圖放上微博，呈現效果讓她相當滿意，直呼「是女生最美麗最可愛的發明」，不過主演的賀歲片「健忘村」上映場次太少，雖讓她難掩失落直呼可惜，但仍不忘祝賀所有粉絲，一整年都能「旺到不得了」。

(中時電子報)