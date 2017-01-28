陳妍希Q兒毛量爆 傳陳曉病房內吸菸惹鄰不滿

陳妍希過年前和安以軒等人團聚，今秀出老公陳曉抱兒暖照。（圖／取自安以軒微博；yanxi531 IG）

陳妍希、陳曉去年7月完婚。（圖／中時資料照片）

近日不少女神升格當媽，繼昨(27日)林心如曬出和女兒小腳溫馨合影後，今稍早陳妍希也分享老公陳曉抱著兒子「小星星」的幸福照片，小星星的一頭烏黑濃密毛髮超吸睛，跟因戲剃光頭的陳曉對比起來格外逗趣，而媒體則爆料，陳曉疑大喇喇在病房裡抽菸，讓隔壁鄰居不滿。

當媽後的陳妍希昨帶著兒子和安以軒、白歆惠、夏于喬等人聚會，安以軒透露：「小星星還太小，在睡夢中一直笑一臉幸福快樂樣，不吵醒他所以沒和他玩，只好和皮膚好爆的可愛媽咪玩素顏自拍。」而白歆惠的寶寶比較大，安以軒則狂跟他玩，完全忘了跟白歆惠、夏于喬合影，眾人團聚送走猴年。

而據《蘋果日報》報導，讀者爆料陳妍希入住月子中心調養身體時，陳曉疑在病房內當癮君子，菸味還傳到鄰近病房，護理師反映後，陳曉便大力開門出去，隔天下午才返回，爆料者強調坐月子中心口風很緊，推測因附近病房為此困擾，才不滿向媒體投訴。

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(中時電子報)