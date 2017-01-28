王寶強新片挨轟大爛片 網疑馬蓉出軌是炒作

王寶強與馬蓉的離婚案在去年炒得沸沸揚揚。（圖／取自微博）

大陸諧星王寶強去年在微博自揭家醜，老婆馬蓉與經紀人宋喆因有著不正常關係，讓他決定公開此事並離婚，由於當時出軌爆出許多版本，王寶強更身無分文，讓他成為全城心疼的對象；不過他隨後打起精神宣傳自導自演的新片《大鬧天竺》，沒想到上片後，被網友痛批是大爛片！

王寶強的新片評價被罵翻。（圖／翻攝豆瓣網）

王寶強在離婚後打起精神替電影《大鬧天竺》跑宣傳，甚至打親情牌，王寶強父母還現身站台，許多網友更為了支持寶寶，說什麼都要在賀歲檔期力挺。可影評出爐，卻有不少網友評分留言，認為該片是大爛片，甚至有人質疑馬蓉出軌一事「根本是炒作。」

不少網友都無情給予該片一顆星評價，還有人毒舌「這個同情分，你寶寶真的要不起！」、「吃了屎一樣的爛片」、「導演不是你說要當就當的」等，不過同一時間，微博上卻也有另一種聲音，認為王寶強這部片很有誠意，是相當合格的賀歲片。

(中時電子報)