台鐵休假爭議 林萬億盼協商別懲處
不滿休假規定，台鐵近200名員工除夕當天未依規定請假，恐遭曠職嚴懲。行政院政務委員林萬億今天表示，政院會介入了解情況，但畢竟是一年一度的春節，期待用協商別懲處。
行政院長林全今天下午到台北市大龍峒保安宮參拜並發放紅包，林全抵達之前，媒體發現行政院政務委員林萬億身著一身便裝，和家人一同到此參拜，祈求明年祈福。
林萬億受訪時指出，這次的台鐵爭議是工會集體決定，認為台鐵應該尊重，並表示如果動用到人事法規進行懲處，代表事先協調可能沒有做得很理想，才會造成這種後果。
林萬億說，過年期間希望所有事都能順暢，基於保障所有民眾返鄉、出遊能順暢順利，盼交通事業單位都可以盡量滿足民眾過年需求，但畢竟是一年一度的春節，「如果不動用到懲處的方式，我們會比較期待」，呼籲台鐵透過協商、協調方式解決。
至於行政院是否會介入協調？林萬億說，會再了解有多少單位、人參與此事，並且了解台鐵事先與工會的協商狀況，如果涉及勞工權益就是勞動部權責，若涉及經營管理則是交通部權責，希望雙方都能互相尊重，讓事件順利落幕。1060128
(中央社)
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