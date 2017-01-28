菲網站介紹 你所不知道的春節習俗

菲律賓生活指引及趣聞網站「When In Manila」，最近刊文介紹了5個「你所不知道的春節習俗」，作者認為，只要虔信，這些習俗可以帶來好運勢。

這篇由菲國知名部落客伊拉甘（Mae Ilagan）撰寫的文章說，排名第5的是在家中擺放花卉，這是因為中國人相信「花開富貴」，家中擺滿鮮花可以帶來好心情，進而改變運勢。

接下來是用茶葉及柚子葉泡水洗澡，以洗掉霉氣帶來好運。作者說，華人相信新年不沖澡，所以可以用泡澡來代替，茶有醫療效果，金色的水果如柚子，則代表黃金運勢。

排名第3的是，單身族如果想結婚的話，要在「十五暝」也就是元宵節，把心願、心儀對象寫在水果上，然後拋進河、湖或海等水裡，文章介紹，在中國大陸，女性一般丟橘子，男性則丟蘋果，「這樣有助招來好的伴侶」。

第2是不可在春節當天買鞋，春節當天要「腳踏實地」，想買鞋要提早買。

交換紅包被作者排在第1位，「彼此交換裝著新鈔的紅包，代表祝福對方有財富及好運。」

伊拉甘說，新年新開始，雖然行動才能帶來真正的改變，但輔以傳統春節習俗以及一些好運，未來的一年將會更加光明。1060128

(中央社)