新年新希望 林萬億：年金改革順利

我要評比

今天是大年初一，行政院政務委員林萬億今下午到大龍峒保安宮參拜，被媒體問及新年新希望，他表示，最大的希望就是年金改革能順順利利，讓年前的努力開花結果。

年金改革正緊鑼密鼓進行，林萬億今天指出，開春第一週，行政院就會請銓敘部、教育部、勞動部、人事行政總處、國防部等單位準備著手修法，並且等國防部經過草案協調，儘快進入修法細節。

林萬億說，年金改革仍有許多地方需要克服，正努力準備當中，期盼可以溝通的盡量協調，和立法院進行相關合作，讓年金改革進行得更順利。1060128

(中央社)