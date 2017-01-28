保安宮抽國運籤「中上」 廟方：今年雖有困難 努力就會好

我要評比

台北保安宮建築外觀。(圖/擷取自保安宮簡介影片)

台北保安宮每年都會為國家抽運籤，2017雞年抽出第17首籤詩，屬於「中上」籤。廟方說，國家今年雖會碰到一些困境，但努力就會逐漸改善。

保安宮照慣例會在每年除夕抽四大運籤，包括國運、商業、農牧和漁業等方面。昨(27日)晚11點抽國運籤，聖筊第17首詩云：「災不厭禳禳自消，禍因作福福宜生，神前旦夕焚香叩，萬事自然保安寧」。

廟方解籤說：「該籤屬中上，意思是我們雖然會碰到一些困難，但只要自身努力與積極造福，未來就會越來越好。」

此外，商業籤抽到中上，詩云「日出東方漸吐輝，銀河星斗自然稀，次第流光將欲午，何愁萬里熾炎威」，代表台灣經濟情況可能有好轉跡象。

農業籤抽到中籤，詩云「令行到手宛相投，自唱自吟卻自由，雞犬相聞消息近，姻緣夙世不須求」；漁業籤屬中下籤，詩云「忍耐溪邊人養鴨，縱無煩惱也勞心，滔滔遊入江中去，岸上呼聲那得尋」。廟方表示，農漁方面運勢平平，可能與大自然環境遭破壞有關係。

(中時電子報)