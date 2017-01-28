007電影「Q先生」真有其人！其實她是女的

曾飾演「Q」的戴斯蒙李維林。（翻攝自維基共享資源；作者Towpilot，CC BY 3.0）

「007」系列電影中提供各式古怪武器給龐德的軍情六處「Q先生」，竟真有其人！而之前飾演這個角色的戴斯蒙李維林（Desmond Llewelyn）、約翰克里斯（John Cleese）、彼得伯頓（ Peter Burton ），都清一色都是男演員。實際上，真人版的Q是位女性！

據法新社、英國廣播公司報導，英國情報單位「軍情六處」處長楊格爾說，「Q」在現實生活真有其人，而且還是位女士，「真人版Q很期待能與你們見面。」楊格爾希望MI6成員能更多元化，為單位帶來各種技能，及改善決策的能力，因此MI6擁有更具深度、更廣泛的科技技能，以及更多元化的成員，尤其是增加更多的女性人才。

代號「C」的楊格爾透露說，特工使用的裝置其實比Q想像出的還精密許多，他們實際使用的裝置，可能連諜報作家都難以想像。

(中時電子報)