全台百貨最大奬 新光三越信義店抽出128.8萬元金龜車

20歲謝小姐(中)今天下午2時抽到價值128.8萬元的Volkswagen紅色金龜車一時愣住、旁人尖叫。（杜宜諳攝）

20歲謝小姐(見圖)與Volkswagen紅色金龜車合照。（杜宜諳攝）

新光三越信義新天地今天（28日）下午2時抽出全台百貨福袋最大奬 ，是價值128.8萬元的Volkswagen紅色金龜車，得主20歳謝小姐是護理師，首次買福袋手氣超好，她抽中時一時愣住、旁人尖叫，她事後仍很驚訝說：「怎麼會中，很炒，怎麼會中奬？！」

新光三越信義新天地4店採用預購的方賣福袋，12日開賣，1200個福袋14日左右賣完，每個要價千元且奬品價值超過3000元，其中超過萬元的比例約17％。

今天早上11時開放領福袋，共有10個人可以拿到金籤抽百萬名車。謝小姐完全沒有心理準備，目前也沒駕照，她說應該會因為這樣去考駕照，中奬後馬上跟家人聯繫，過程中都不敢相信自己那麼幸運。

(中時)