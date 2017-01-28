林全保安宮參拜 民眾搶領紅包福袋

我要評比

今天是大年初一，行政院長林全下午身著紅色毛衣、牛仔褲，到台北市大龍峒保安宮參拜，並發放福袋，吸引長長人龍排隊搶領紅包沾喜氣。

林全受訪時表示，之所以選擇保安宮作為今年初一參拜的第一個行程，因為保安宮是台北市內重要且受到許多信眾信奉的宮廟，保安大帝民間稱作醫神，希望參拜能盼保佑民眾健康，也希望為國家、全民祈福，保佑社會百姓平安，讓社會祥和。1060128

(中央社)