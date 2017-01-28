柱柱姊拜年尬投籃機 談姆斯咖哩超勵志
中國國民黨主席洪秀柱發布賀歲影片，影片中她和年輕人比賽投籃機，並說雖不是美國NBA球星「咖哩」和「姆斯」，但只要努力，哪怕曾經跌倒也可以再爬起來。
洪秀柱新春影片從遊樂園開場，她和年輕人一起比賽投籃機、玩射擊遊戲，展現青春和活潑的氣氛。
洪秀柱在影片中表示，她和助理玩投籃比賽，第一場拿了第二名，但第二場，「歲月不饒人」，她體力不濟，變成第四名，頗受挫折。
不過，洪秀柱話鋒一轉表示，挫折有什麼關係，「去年才是很受挫折的一年」，要跟挫折說再見，迎接新的一年。就算有挫折也不怕，「我們堅持走我們應該走的道路，我們堅持我們自己的立場」。
洪秀柱說，人不要怕失敗，以投籃來說，「我雖然不是咖哩（金州勇士後衛「咖哩小子」柯瑞Stephen Curry）跟姆斯（克里夫蘭騎士球星詹姆斯LeBron James）」，任何一個人只要努力，好好訓練自己，在任何地方都會成功。
她表示，「哪怕我們曾經跌倒，我們也可以再爬起來」，祝福大家新年新希望。
影片最後還有Q版洪秀柱娃娃，手拿「春」、「福」、「吉」字春聯，喜氣洋洋。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。