柱柱姊拜年尬投籃機 談姆斯咖哩超勵志

中國國民黨主席洪秀柱發布賀歲影片，影片中她和年輕人比賽投籃機，並說雖不是美國NBA球星「咖哩」和「姆斯」，但只要努力，哪怕曾經跌倒也可以再爬起來。

洪秀柱新春影片從遊樂園開場，她和年輕人一起比賽投籃機、玩射擊遊戲，展現青春和活潑的氣氛。

洪秀柱在影片中表示，她和助理玩投籃比賽，第一場拿了第二名，但第二場，「歲月不饒人」，她體力不濟，變成第四名，頗受挫折。

不過，洪秀柱話鋒一轉表示，挫折有什麼關係，「去年才是很受挫折的一年」，要跟挫折說再見，迎接新的一年。就算有挫折也不怕，「我們堅持走我們應該走的道路，我們堅持我們自己的立場」。

洪秀柱說，人不要怕失敗，以投籃來說，「我雖然不是咖哩（金州勇士後衛「咖哩小子」柯瑞Stephen Curry）跟姆斯（克里夫蘭騎士球星詹姆斯LeBron James）」，任何一個人只要努力，好好訓練自己，在任何地方都會成功。

她表示，「哪怕我們曾經跌倒，我們也可以再爬起來」，祝福大家新年新希望。

影片最後還有Q版洪秀柱娃娃，手拿「春」、「福」、「吉」字春聯，喜氣洋洋。1060128

(中央社)