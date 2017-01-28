央視春晚導演重視觀眾意見 網民仍吐槽

中國大陸央視的雞年春晚落幕，擔任總導演的楊東昇認為朋友捎來的好評不算數，觀眾意見才最中肯。但大陸網民並不留情，批評今年春晚「毫無新意」，不如所有演員喊口號大合唱就好。

中國大陸中央電視台的春節聯歡晚會是除夕夜眾多家庭收看的節目，但屢被批評內容古板、跟不上時代。今年4小時15分鐘左右的春晚涵蓋歌舞、雜技、魔術、戲曲、相聲、小品等表演形式，共54個節目。

新浪娛樂報導，首度擔任央視春晚總導演的楊東昇在節目結束後受訪時緊盯手機螢幕，查閱朋友捎來的問候。他說，「他們肯定都是說好話，那都不算數。」

楊東昇表示，觀眾的意見才是最中肯的。被問到能否接受批評和建議，他說，「那肯定，到了我這把年紀，我們自己的判斷力還是有的，哪些是真誠的、哪些是惡搞的，這個我都能判斷出來。」

出任雞年春晚總導演後，楊東昇曾說今年節目最大特點就是要創新，要「好聽、好看、好笑」，「有吐槽是很自然的，但希望今年不要被罵得太厲害」。

報導說，這次春晚舞台上確實有不少有別於以往的編排、設計。例如這次集結胡歌、王凱、鹿(日含)等中國大陸演藝界「男神」，吸引不少年輕族群目光，堪稱匯聚最多人氣藝人的一屆春晚。

至於明年若再獲邀執導春晚是否願意，楊東昇笑著說，「如果觀眾覺得還過得去，這個導演還行，那就看看試一下，這無所謂。」

對於雞年春晚，有中國大陸的毒舌網民直說「吐一地」，形容演出的明星像「群魔亂舞，跟打了雞血似的一幫神經」。還有網民批評說，「毫無新意，不如所有演員一起站台上喊口號然後大合唱。」

不過，仍有網民認為今年春晚優於去年，而且楊東昇「比去年那個自稱100分的（總導演呂逸濤），有個正常心態」。1060128

(中央社)