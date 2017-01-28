被問台如何面對可能困境 吳念真8字回應

吳念真發文賀網友新年快樂。（圖／中時資料照片）

吳念真回應台灣如何面對可能困境。 （圖／取自吳念真臉書）

去年底爆大陸文化部流出「55名封殺名單」，除了何韻詩、杜汶澤等人外，吳念真、閃靈樂團、陳昇等也驚見在名單內，當時吳念真簡單回應不知道是誰列的，對此「沒有意見」。今(28日)吳念真在臉書發賀年文，透露過去一年被問台灣如何面對可能困境，他總結給了8字建議。

吳念真凌晨發文祝網友新的一年都如意安康，並說先前常被朋友問：「台灣要如何面對可能的各種困境？」他第一個想法是哪有能力去回覆這類大哉問，之後便想起小時候環境不好，所以長大過程中，識字不多長輩總會用傳統的典故、他人經歷或名言佳句激勵後輩，因此總結這些經驗，吳念真用8字勉勵網友說：「自我精進，與人為善」，便是他對這問題最好的解答。

對此，網友回應：「簡單但不易作到，賀丁酉年吉祥，新年快樂！」、「與人為善。『善』原是由自身出發，謝謝吳導提醒。祝新年好」、「我喜歡這八個字，謝謝吳導」。

(中時電子報)