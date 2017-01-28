彰化埤頭家具鐵皮工廠大火 付之一炬

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彰化縣埤頭鄉廟前路生產批發傢俱、沙發的鐵皮屋木器工廠，上午7時40分突然失火，火苗一下子竄燒成火海，烈焰沖天。（吳敏菁翻攝）

彰化縣埤頭鄉廟前路生產批發傢俱、沙發的鐵皮屋木器工廠失火，附近住家震驚。（吳敏菁翻攝）

大年初一，彰化縣埤頭鄉廟前路生產批發傢俱、沙發的鐵皮屋木器工廠，上午7時40分突然失火，火苗一下子竄燒成火海，烈焰沖天，火勢波緊鄰的2間民房和停放在騎樓的機車和轎車，周邊13家民宅的外牆也禁不住烈焰熾烤，磁磚劈啪全掉落，彰化縣消防局雖緊急動員灌救，火勢上午10點21分撲滅，無人傷亡。

「啊！哪會突然失火」今天埤頭工廠失火，一下子濃煙密布，附近住家都受到震驚

，紛紛跑出來，彰化消防隊初步調查，工廠占地約700坪，由於堆放大量易燃的木材和半成品和成品，大年初一休假沒人上工，發生火警，整座工廠一下子就陷入火海，幸好無人傷亡。

彰化縣消防人員動員20輛各式消防車、43人前往搶救，並佈水線，嚴防波及周邊民宅，火勢在8點51分控制，10點21分熄滅。財物損失還待進一步估算，失火的原因也還待調查。

(中時)