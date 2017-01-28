陸南海備戰因應中美海上衝突

美國海軍2016年12月5日在南海巡邏。（美國海軍照片）

遼寧艦航母編隊在南海及東海演訓。（圖取自大陸網站

因應南海變局，南海艦隊司令沈金龍（左）升任海軍司令員，原北海艦隊司令袁譽柏（中）出任南部戰區司令，原海軍副司令王海（右）任南海艦隊司令。（圖取自大陸網站）

美國新總統川普上臺後，美中兩國對抗的風險增加 。為了應對這樣的局面，中國正在南中海地區加強備戰，以應對可能到來的戰爭。

香港《南華早報》及「美國之音」報導，近日中國人民解放軍軍網的一篇評論說，北京正在為可能惡化的美中關係做準備，特別是在海事安全方面。

報導說，該評論是中國中央軍委國防動員部官員，於1月20日、也就是川普宣誓就職的日子在中國軍網上發表的。評論文章說，南中國海的安全局勢愈加複雜，戰爭爆發的機會也愈發真實。

文章還說，美國在亞洲的再平衡政策，在南中國海和東中國海的軍事部署，以及在韓國部署薩德導彈系統等等，這些都是「越來越接近點燃」的熱點。

文章說，「川普總統任內爆發戰爭，或是戰爭就在今晚打響絕非什麼口號， 它們快成為現實了。」

事實上，中共中央軍委南部戰區司令及該戰區將領的任命體現這一現實，在南部戰區的領導班子中，出現了四名海軍將領（袁譽柏、董軍、王海、劉明利），三名空軍將領（常丁求、徐安祥、徐西盛），且多數都是習近平軍隊改革之後到位的。這樣的配備在其他戰區並不多見，充分體現了南海軍事戰略方向的作戰特點。

共軍中央軍委最新任命特點為：原南海艦隊司令沈金龍升任海軍司令員，原北海艦隊司令袁譽柏出任南部戰區司令，一改中共五大戰區（前七大軍區）由陸軍將擔任大軍區司令傳統，至於原海軍副司令王海（右）任南海艦隊司令。高將將領的部署，足以說明中共中央正對南海局勢做預先部署。此即毛澤東所說：政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。

除此之外，中共黨機關報《人民日報》1月22日的一篇評論文章也表明了中國的備戰態度。文章說，不管外界如何挑釁，今後中國軍隊的遠洋訓練將成為一種常態。文章同時表示，中國海軍航母遼寧艦編隊穿越台灣海峽等地的訓練和試驗，即「自信彰顯捍衛主權的實力，也是在釋放和傳遞戰略訊息。」

這兩篇文章應該都是對美國候任國務卿雷克斯•提勒森（Rex Tillerson）在美國國會一次聽證會上所作的有關南中國海的言論的反應。提勒森1月11日在國會提名聽證會上曾表示，中國在南中國海花數十億美元修建島嶼的行為是非法的，美國可以阻止中國登上這些島礁。

川普總統的白宮發言人肖恩•斯派塞（Sean Spicer) 在1月23日的首次新聞發佈非但沒有緩解蒂勒森講話帶來的緊張氛圍，而令人擔心川普政府真有可能在在南中國海採取行動。斯派塞說，華盛頓將在這片具有戰略意義的航道上捍衛國際海域，防止其被一個國家佔領。

分析人士認為，美國如果真的阻止中國登上南中國海的人造島礁，這不啻于向中國宣戰。

1月24日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，中國將堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益，她還敦促美方謹言慎行，以免損害南中國海地區和平穩定。

另據官方的《中國日報》的報導，根據中國空軍發佈的殲11B戰機的圖片，中國可能已經研發成功了一款超視距空對空導彈， 新型導彈射程可能達到400 公里，超過西方國家空軍目前使用的導彈射程。報導援引中國空軍專家的話說，這種新型導彈是用來打擊遠距離的高價值目標，例如部署在作戰區域外的預警機和空中加油機。

美國《商業內參》援引分析人士的話說，如果空中加油機被迫返回，F-35戰機和其他戰機就不可能有效戰鬥，而美國也可能因此會被趕出太平洋。

中國在南中國海的備戰應該早就開始。早在去年7月12日，也就是中國和菲律賓南中國海仲裁案結果出臺時，就有報導說，中國國家主席，同時也是中央軍委主席的習近平已經向解放軍發出準備作戰的動員令，要求軍隊不惜一戰捍衛中國在南中國海主權和領土完整。

《亞洲時報》最新的一篇評論文章說，美中在南中國海爆發衝突和對抗已經不是「是否」的問題，而是「何時」的問題。

不過，美國之音記者最近採訪的美國軍方人士認為，美中在南中國海的衝突並非不可避免。也有分析人士說，川普政府在南海問題上發出不可預測的信號，包括在一中政策上的言論，都有可能是川普的策略，希望由此迫使中國在經貿。

美國前海軍高官克羅蒲賽說，在保持南中國海暢通無阻方面，美國也毫無妥協空間，但川普政府仍然可以努力通過外交和軍事手段達到這一目標，並不至於引發戰爭。

(中時電子報)