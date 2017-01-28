余祥銓情變又有新事業 綠委激讚網友憂
余天兒子余祥銓農曆年前與CEO女友感情生變，兩人暫時退回朋友關係，也讓余祥銓更積極打拚事業，日前引進外型超萌的寶可夢氣泡水，在網路掀起話題，獲民進黨立委高志鵬激讚有生意頭腦。
高志鵬國會辦公室近來出現外型可愛的寶可夢氣泡水，一問之下才知道這是余祥銓所贈，也是余祥銓新春新事業，透露當初余祥銓拿給他看時，就覺得外型相當可愛，聽到產品在網路供不應求，更大讚余祥銓有生意頭腦。
余祥銓表示，之前寶可夢風潮席捲全球，認為代理這款氣泡水有利可圖，相信產品會在台灣掀起熱潮。不過余祥銓代理氣泡水的消息一出，引起PTT網友反應兩極，有人讚他努力肯上進，但也有網友認為寶可夢風潮逐漸退燒，看衰寫下：「都過氣了，還有誰會抓寶？」
(中時電子報)
關鍵字：余祥銓、
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