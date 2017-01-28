微風福袋抽百萬名車 今下午5點公布

微風信義、微風松高福袋今早排隊人數大約都超過200人以上。（業者提供）

微風信義搶頭香的曹先生與好友輪流排隊，他們鎖定Bose喇叭，「6個拿喇叭，2個拿鍋。」1個人拿一個，很公平。（徐亦橋攝）

微風集團四館今天下午5時抽出最大奬MINI ONE 3-Door汽車1台，價值113萬元。（業者提供）

微風集團四店大年初一共有692個福袋，今天（28日）早上11時全數賣光，下午5時會抽出最大獎價值113萬元MINI ONE 3-Door汽車1台，由1人獨得。

今年四店除了百萬名車之外各有大奬，微風松高最大獎LG 55吋電視價值近12萬元，兩周前已有人詢問。78年次的許先生24日晚上9點就去排隊，今早11時8分幸運入手大獎；27歲的曹先生從事製造業，26日下午4時起和朋友共8人輪流排隊，為了搶微風信義的大獎BOSE Companion 20多媒體揚聲器，首次參加福袋活動，仍有吃到年夜飯，他説：「我們6個拿喇叭、2個拿電鍋。」1個人拿到1個，很公平。

微風廣場最大獎是市價5萬9800元的YAMAHA AXIS勁豪股煞125C.C，11時15分由80年次彰化人許先生一人獨得；微風南京大獎是台東日輝渡假村總統Villa住宿券，由69年次的吳先生幸運購入。

(中時)