微風福袋抽百萬名車 今下午5點公布
微風集團四店大年初一共有692個福袋，今天（28日）早上11時全數賣光，下午5時會抽出最大獎價值113萬元MINI ONE 3-Door汽車1台，由1人獨得。
今年四店除了百萬名車之外各有大奬，微風松高最大獎LG 55吋電視價值近12萬元，兩周前已有人詢問。78年次的許先生24日晚上9點就去排隊，今早11時8分幸運入手大獎；27歲的曹先生從事製造業，26日下午4時起和朋友共8人輪流排隊，為了搶微風信義的大獎BOSE Companion 20多媒體揚聲器，首次參加福袋活動，仍有吃到年夜飯，他説：「我們6個拿喇叭、2個拿電鍋。」1個人拿到1個，很公平。
微風廣場最大獎是市價5萬9800元的YAMAHA AXIS勁豪股煞125C.C，11時15分由80年次彰化人許先生一人獨得；微風南京大獎是台東日輝渡假村總統Villa住宿券，由69年次的吳先生幸運購入。
(中時)
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