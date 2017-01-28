都柏林國際旅展 台灣館展風情
愛爾蘭每年一度的「都柏林國際旅展」（Dublin Holiday World Show）當地時間27日至29日在都柏林最大展覽場RDS盛大舉行，駐愛爾蘭代表處設立「台灣館」第7度參展。
現場提供台灣觀光旅遊、文化及美食等參考資料及精美紀念品，並表演書法、扯鈴及踢毽子等節目，吸引大批人潮參觀，在400多個攤位中表現傑出，包括愛爾蘭政界、藝術文化界、觀光界及媒體等重要人士均前來參觀。
27日下午台灣展攤開幕儀式由駐愛爾蘭代表杜聖觀致詞表示，台灣擁有壯觀美麗的山水、風景及海岸，又有悠久歷史文化，台北101高樓象徵進步繁榮，美食、交通、人民友善均讓遊客讚不絕口，不愧為「亞洲之心」，盼大家能前往台灣參觀旅遊及親身體驗。
這次展攤設計以雄偉突出之立體101大樓為背景，並有美輪美奐之宮廟型櫃台擺置紀念品及文宣資料，充分展現台灣文化之美。此外代表處特別製作觀光局圖案精美手電筒筆及鑰匙鍊贈送外賓以廣招徠。各界人士對台灣展攤精美設計均讚賞有加，並肯定此次活動極有助於促進台愛兩國觀光文化交流。
都柏林國際旅展已舉辦28年，聞名歐洲及世界，今年共有全球50餘國、2000多家旅遊業者、旅遊組織機構及各國大使館參展。
亞太區除台灣外，另有日本、中國大陸、泰國、馬來西亞、印度及斯里蘭卡參展，吸引5萬餘民眾前往參觀，是愛爾蘭一年一度國際旅遊界盛會。1060128
(中央社)
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