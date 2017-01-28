總統嘉義發紅包 配天宮前大排長龍

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總統蔡英文大年初一發紅包，今天下午2時15分行抵嘉義縣朴子配天宮，吸引大批民眾大排長龍領取，互道新年快樂。

「總統，新年快樂！」今天配天宮發紅包現場，不僅有稚嫩的童音向總統問好，也有新住民以不太標準的國語向總統祝賀新年快樂。

總統在嘉義縣長張花冠、民進黨立委陳明文等人陪同下，先向配天宮天上聖母參拜，隨後在廟埕發紅包，她一面發紅包，也一面向民眾道賀「新年快樂」。

由於今天是大年初一，配天宮香客不斷，許多香客聽說蔡總統要來，主動排成一列長長的人龍，綿延好幾條街。

總統紅包，封面圖案是1隻雞，寫著「2017未來一起」，裡面是新台幣1元硬幣，印有中文「新年希望」和英文「Happy New Year」字樣，並有總統和副總統的簽名。

由於總統行程緊湊，並未致詞，許多拿到總統紅包的民眾，邊走邊拆紅包，直呼「大年初一就拿到總統紅包，實在太幸運了！」1060128

(中央社)