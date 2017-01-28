小心廣州茶館劣茶、二手茶

廣州荼館。（圖取自大陸網站）

廣東人喜歡迎飲茶，但上酒樓喝茶就要特別小心了。繼前幾年的「二手茶」後，現在又出現一斤30多元台幣的劣茶。

中國農業網報導，廣東人喜歡喝茶，隨時都可以沖上一壺，品一品，聊聊天，非常愜意。不過細心的市民都會發現，在酒樓喝的茶總跟家裡的總不太一樣，會更苦更澀。那麼酒樓裡的這些茶到底是什麼來路？裡面藏著什麼秘密呢？

去年，二手茶的報導沸沸揚揚，而今年，茶葉改包裝、違法添加以及三無（無生產日期、無品質合格證以及無生產廠家）茶葉流入酒樓的報導也是層出不窮。

茶行老闆拿出了所謂的酒樓用茶，並推薦了三種鐵觀音，分別是7元（人民幣，下同）、8元和9元一斤。入口極苦澀。

在另一家茶行還有5.5元的茶葉。老闆表示，這些廉價茶之所以廉價，是因為它的製作工藝簡單粗暴。業內人士稱，廉價茶都是機器篩選的茶末、茶梗，並沒有一套完整的茶工序，這也是價格便宜的原因之一。對於這些廉價的酒店用茶，有茶葉店老闆甚至坦言連洗碗都不會用。

比劣質茶更可怕的是「二手茶」，《南都報業》爆料，無良商人大批購買浸泡後的廢棄茶葉渣，經廣州、東莞兩個茶廠攪拌烘乾，運至盛產白茶的浙江安吉縣加工，其中安吉縣的凱豐茶廠，每年加工逾百萬斤二手茶葉渣，添加糯米漿黏合茶葉後炒茶，再冒充名貴茶葉出口國外或賣給國內企業。

但二手茶味道不佳，浙江當地人不愛，主要出口非洲和銷往廣東、湖北、新疆等地，由於翻新茶葉製作過程欠衛生，細菌量高，飲後或導致腹瀉嘔吐。

(中時電子報)