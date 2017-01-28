出國過年當心啊！機上5種怪味 竟這麼危險
趁著春節假期不少人安排出國過年，但你有沒有發現一上飛機，一股熟悉又特殊的氣味就撲鼻而來，其實機艙內並不是新鮮空氣，而是各種化學品、顆粒及化合物交雜的混合氣體，這些異味多少帶有危險性，甚至會威脅乘客健康。現在跟著小編來探究一下，究竟從何處飄來哪些味道在作怪？
1.機艙內的引氣（bleed air）：就是機上循環空氣與發動機吸入的外部空氣的混合氣體。其中的有毒物質會導致腦部疾病等健康問題，不過，引氣被有毒化學品所污染的情況不常發生，因此受其影響最大的是空服員及機組人員，而不是乘客。
2.屎尿味：不論是在地面上便便，還是在天空上嗯嗯，這米田共的味道沒人受得了，而用來掩蓋屎尿臭味的藍色化學除臭劑更是難聞的快令人窒息。
3.皮革、塑料、襯套、地毯：就跟汽車內裝一樣，飛機上這些皮革、塑料等也散發出氣味，且這些材料會隨時間逐漸老化，也就是說新飛機會有新飛機的氣味，而舊飛機則會有噁心的氣味。
雖然多數航空公司會在2次飛行間進行衛生抽檢，1天後會更徹底清潔，不過也有好幾個月也都不做徹底清潔。搭乘時間不同，你可能會聞到多用途清潔噴霧，或是塞在座位靠墊裡吃剩下的早餐。坐下之後，你可能聞到座墊上的塑膠味，或是有點髒的襯套或地毯散發出來人的淡淡臭味。
4.細菌：如果你的周圍乘客感冒或打噴嚏的話，恐怕會有被傳染的風險。
5.殺蟲劑：大多數使用殺蟲劑都是為了消滅傳播疾病的昆蟲，如帶有瘧原蟲的蚊子。一般來說，並非所有國家都要求入境航班進行除蟲，但若搭乘往澳洲、紐西蘭或牙買加的航班，空氣中可能就含有殺蟲劑。
(中時電子報)
文章來源：果殼網
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