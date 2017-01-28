台鐵2百人遭記曠職 林萬億：協商取代懲處
台鐵產業工會昨發起抗議活動，並指控台鐵，員工在國定假日本來就依法休假不須請假，工會也提前送出連署書，給台鐵局時間調派人力，沒想到還對未到班員工記曠職；對此，行政院政委林萬億今天到保安宮參拜受訪時表示，如果不動用到懲處的方式，「我們會比較期待」，他呼籲台鐵可以透過協商、協調方式解決。
台鐵產業工會部分員工認為台鐵目前的班表與休假規定不合理，也不符合人性，因此在除夕當天發起依法休假誓師行動，要求人力補足至少3000人以上。
台鐵運務處今天表示，約有近200人未依規定請假，影響春節疏運，將依曠職嚴懲。根據統計，除夕共開出1032班次列車，疏運旅客50萬6342人次，圓滿順利完成疏運任務。
林萬億表示，這次的台鐵爭議是工會集體決定，認為台鐵應該尊重，並表示如果動用到人事法規進行懲處，代表事先協調可能沒有做得很理想，才會造成這種後果。過年期間希望所有事都能順暢，基於保障所有民眾返鄉、出遊能順暢順利，盼交通事業單位都可以盡量滿足民眾過年需求。
林萬億也說，政院會再了解有多少單位、多少人有參與此事，並且了解台鐵事先與工會的協商狀況，如果涉及勞工權益就是勞動部權責，若涉及經營管理則是交通部權責，希望雙方都能互相尊重，讓事件順利落幕。
民進黨立委姚文智表示，過年交通疏運是大家需要的，台鐵員工的休假也是法定要給他們生活的調節，交通部應該在兩者間取得好的平衡，請交通部做妥善周延的處理，大眾運輸跟台鐵員工的福利都是我們希望努力的。
(中時電子報)
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