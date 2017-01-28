京華城福袋50萬現金由一人獨得

我要評比

鄭先生抽到京華城最大獎，選擇50萬元現金。（業者提供）

京華城的雞年福袋總計1500個，每個福袋售價1000元，其中1000個採預購，500個於今天（28日）早上8點現埸開賣，頭獎為50萬元現金或市價59萬5000元的TOYOTA YARIS汽車2選1。

上午11時抽獎後，頭獎由27歲鄭姓工程師抽出。他本人表示，除夕晚上8時30分就來排隊，選擇拿50萬現金，決定先去吃大餐，其他錢當旅遊基金。

(中時)