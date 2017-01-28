咘咘初一拜年 化身格格萌爆
賈靜雯與修杰楷的寶貝女兒咘咘可謂是近幾年最紅星二代，如今賈靜雯肚中還懷有二胎，讓不少網友相當羨慕賈靜雯的婚姻。而修杰楷夫妻很會打扮女兒，咘咘在大年初一這一天，也打扮成小格格和粉絲拜年，超級卡哇伊的模樣融化超多粉絲。
修杰楷今（28日）曝光咘咘超可愛照片，她喜氣換上格格衣服，頭還帶著格格頭飾，化身「咘格格」，更和家中愛犬一起像網友拜年，超萌模樣堪稱是最吸睛星二代！除此之外，范范（范瑋琪）與黑人（陳建州）也po出寶貝雙胞胎兒子飛飛翔翔的拜年照，同樣超級可愛。
(中時電子報)
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