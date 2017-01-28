草莓、櫻桃正好吃 但和這些一起下肚卻有害
晚冬初春季節交會之際乍暖還寒，正是養生好時機，水果攤上排放著紅艷艷的櫻桃和草莓，在農曆春節時顯得格外喜氣應景。多吃水果對身體有益，但有些小細節可以稍微注意，像是草莓如果和牛奶同時下肚，反而有引發結石的危險。
台灣雖然少產櫻桃，但一年四季都可由國外進口，立春正逢雨水時節，在營養學上可補中益氣、祛風除溼的櫻桃，正是最佳食用時機。同時櫻桃含鐵量高，能促進血紅蛋白再生，補血抗輻射、緩解眼睛不適，特別適合長期在電腦前工作的女性。
另外，容易因貧血而頭暈無力者，可以多吃櫻桃和蘋果，都是最佳天然補鐵劑。不過一頓飯裡搭配櫻桃的食物，最好避開紅蘿蔔，否則容易降低櫻桃的營養價值。
至於台灣盛產的草莓，更是立春時節最佳當令水果，草莓口味甜中帶酸，富含果糖與蔗糖，是天然甜點，營養成份包括氨基酸、維生素B1、B2、鈣、鎂、磷、鉀、鐵...，容易為人吸收，被稱為「活的維他命」，好處多多，最重要的是--幾乎沒有小朋友不愛吃！
不過要注意的是，營養師建議，吃草莓時最好能避開牛奶，因兩者結合易形成草酸鈣，有結石的風險，可以稍加注意。
(中時電子報)
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