與墨總統通話 川普說對方友善

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美國總統川普邊境築牆計畫導致美墨兩國關係出現更多摩擦。兩國總統今天通電話後，川普雖說談話友善，但仍要求重新規劃貿易和其他關係。

路透社報導，川普（Donald Trump）與墨國總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）通話前1天，川普要求墨國支付分隔兩國、要價數十億美元的築牆費用，潘尼亞尼托遂而取消下周在白宮的會面。墨西哥堅持不買單。

兩國今天分別發表聲明都說，川普和潘尼亞尼托承認彼此對於付款的要求存在明確歧見，也同意在針對兩國關係各個面向展開邊境磋商時解決問題。

墨國政府聲明說，兩人同意目前不公開討論築牆付款的事；但白宮未立即說明，川普是否同意不就如何支付築牆費用1事公開討論。

在英國首相梅伊（Theresa May）到訪的白宮聯合記者會上，儘管川普就美墨關係著墨甚多，對築牆1事卻隻字未提。

川普在記者會上說：「如各位所知，墨西哥跟美國談判占上風，過去多位美國總統已讓墨國把我們海扁一頓，讓我們看起來很蠢。」

他又說：「美國對墨國有600億美元的貿易赤字。此外，邊境軟弱，毒品湧入。」川普競選期間指控墨國把強暴犯和其他罪犯送進美國。

截至去年11月為止的11個月期間，美國對南方鄰國墨國貿易赤字達588億美元。

川普稱與潘尼亞尼托這通1小時的通話「非常、非常友善」，還說他跟對方有「非常好的關係」，並表達「對墨國非常尊敬」。墨西哥和白宮都表示，這項通話富成效且具建設性。（譯者：中央社何宏儒）1060128

(中央社)