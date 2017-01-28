郭彥均邀約吃年夜飯 小甜甜：打開我封閉心房
「小甜甜」張可昀雖在螢光幕前不計形象搞笑，不過她的身世可說讓人鼻酸，幼時由爺爺奶奶扶養長大，不過在兩老相繼去世後，每年除夕夜都是自己躲在家裡，不與外界任何人接觸，不過在郭彥均一家人熱情邀約後，讓小甜甜打開心房跨出第一步。
小甜甜透露這是第二年不再是自己一人吃年夜飯，她由衷感謝郭彥均打開她卡住已久的心房，更在此因緣際會下，發現跟郭媽媽相當有話聊，讓她相信這就是同月同日生繫起的緣分，也更讓向來都很獨立的她，開始學會適度依賴，原本過年對她而言是最無趣寂寞的日子，現在變得開始會期待了。
小甜甜最後更向關心過她的友人道謝，她表示當時因為心房仍緊緊封閉，擔憂面對未知的恐懼，才會拒絕每個人的好意，不過現在的她不僅變的主動，還敢開口要求未來每年除夕夜，都能與郭彥均一家同吃團圓飯，對此她也表示因有這麼多關心她的人在周遭，天上的爺爺、奶奶一定相當放心。
(中時電子報)
關鍵字：小甜甜
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