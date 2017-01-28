姚文智保安宮參拜 民眾喊市長好

民進黨立委姚文智今天下午現身大龍峒保安宮，媒體問他是否為求選上台北市長前來參拜？他笑說，保安宮是他的選區，且大家都沒來的時候他也常來，相信「保生大帝一定保佑我」。

姚文智日前曾表態參選2018台北市長，今天在保安宮參拜時被眼尖民眾認出，開心向他拜年並喊「市長好」，他則滿面笑容和民眾握手。

媒體提問時說，保安宮是選台北市長必來的聖地，當初郝龍斌、連勝文都曾來此祈求勝選，今天參拜是否特地祈求此事？姚文智表示，保安宮本來就是他的選區，平時也經常來參拜，但祈求選市長「不用特別選在今天」，他並強調自己跟保安宮很有淵源，相信「保生大帝一定保佑我」。

台北市長柯文哲今天上午才到保安宮參拜，姚文智卻是下午才來，是否刻意避開？姚文智說，他只有被通知總統的行程，而且台北的廟大家都跑來跑去，碰面有什麼關係？「大家都想太多了，他說，「跟郝龍斌都可以碰面，怎麼不能跟柯文哲碰面。」1060128

(中央社)