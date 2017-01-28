談年金改革 林萬億：開春首週就著手修法

行政院長林全今天(28日)下午率行政院團隊到台北市大龍峒保安宮參拜，民進黨立委姚文智與時代力量立委林昶佐也到場陪林全。林全指出，這是他新春參拜的第一站，保安宮供奉的保生大帝是「醫神」，是保佑人民健康的，特地來此祈福就是希望祈求人民都能平安，同時社會也能祥和。

行政院政委林萬億稍早受訪時被問到新年新希望，林萬億說表示，他最大的希望就是年金改革能順順利利，讓年前的努力開花結果。他也說，開春第一週，行政院就會請銓敘部、教育部、勞動部、人事行政總處、國防部等單位準備著手修法，並且等國防部經過草案協調，儘快進入修法細節。

林萬億強調，年金改革仍有許多地方需要克服，政府正在努力準備，期盼可以溝通的盡量協調，和立法院進行相關合作，讓年金改革進行得更順利。

(中時)