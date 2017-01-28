倉木麻衣穿迷你裙打歌 秀白皙嫩腿險露底

倉木麻衣穿迷你裙上節目差點走光。（圖／翻攝自matome.naver.jp）

發現差點走光後，倉木麻衣火速用手擋。（圖／翻攝自matome.naver.jp）

不讓宇多田光強勢復出專美於前，被外界是為勁敵的另一歌姬倉木麻衣近日也推出全新單曲〈YESTERDAY LOVE〉，最近她為打歌上直播節目《Music Station》，選穿一身清純天使白迷你裙洋裝，相當吸睛，但因裙子長度過短，使倉木麻衣坐下時因無東西遮掩，差點就在節目中上演走光。

34歲倉木麻衣以替動畫名偵探柯南獻唱的主題曲〈Secret of my heart〉紅遍亞洲，本月中她上富士電視台音樂節目《MUSIC FAIR》宣傳新作品，久未露面的她被指劣化嚴重，批她臉頰水腫、法令紋明顯，最近她又現身另一節目《Music Station》，看起來皮膚Q彈水嫩，已沒有先前挨批狀況。

昨晚，倉木麻衣與關8、E-girls等一票明星現身《Music Station》，身穿白色短裙的倉木麻衣坐著受訪時，裙底黑色地帶若隱若現，幸好她及時看到直播螢幕發現，火速用手遮掩，才化解露底窘境。

(中時電子報)