社群媒體反抗美政府封殺 阿拉伯之春翻版

我要評比

川普政府想操控資訊的舉動，促使社群媒體「反抗」運動逐漸成形。網路專家表示，官方試圖封鎖資訊時，人們會找新方法表達本身的意見並分享訊息，與阿拉伯之春時的起義類似。

美國一些官方推特帳號提供的推文與訊息，令新總統川普感到困窘，這些資訊遭到刪除之後，社群媒體展開反擊。

部分推特帳號以「替代」之名發文，宣稱是由聯邦政府員工行使其自由的言論權利，接著這股反抗運動風起雲湧。

反抗的種子首先由國家公園管理局（National Park Service）灑下。由於該局出示照片，將川普就職典禮參加群眾人數規模的照片，與8年前歐巴馬就任時做比較，因而遭到抨擊。

那些推文被刪後，來自一個國家公園帳號的推文提供連結至氣候變遷的研究，部分報導指出，這些推文出自一名前員工。推文又遭刪之後，冒出新的推特帳號@AltNatParkSer，不到幾天便聚集120萬名追隨者。

這個帳號被封為「非官方#美國國家公園管理局反抗部隊」。

接下來，數十個標榜「流氓」或「替代」的推特帳號一一出現，包括@RogueNOAA（國家海洋暨大氣總署）、@RogueNASA （國家航空暨太空總署）及@alt_fda （美國食品暨藥物管理局）。

另一個帳號@ActualEPAFacts擁有超過15萬名追隨者，其目的是提供可能遭美國環境保護署（EPA）極力壓下來的資料。

這個帳號指出，「他能取消我們的官方推特，但絕對奪不走我們的自由」，「非官方反抗」。

研究阿拉伯之春起義時社群媒體角色的牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）教授霍華德（Philip Howard）說，他在這些事件看到一些相似處。

他表示：「每當官方試圖封阻資訊的提供時，人們就會尋找新方法表達本身的意見並分享訊息。」

倡導政府資訊透明的陽光基金會（Sunlight Foundation）執行董事旺德李奇（John Wonderlich）則指出，這些行動史無前例，屬於新型的大型反抗運動，令人驚奇的是大眾的反應，他們的反應使這些聲音放大。1060128

(中央社)