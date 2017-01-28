台鐵祭曠職處分 產業工會啟動法律救濟
台鐵今天針對昨天除夕未依規定請假員工，祭出曠職處分。台鐵產業工會表示，已啟動協助會員「法律救濟」機制，請會員安心。
台鐵統計，昨天約有近200名運務人員未依規定請假，影響春節疏運，今天決定對未依規定請假人員，祭出曠職處分。
台鐵產業工會隨即發布聲明，指產業工會發起春節國定假日拒絕加班依法休假活動，屬於合法工會活動，依公務人員服務法第11條規定，僅法定期間才有出勤義務，春節國定假日期間即令是公務員也沒有法定出勤義務，依法不用請假，也不能認定曠職。台鐵認定曠職已經違法。
台鐵產業工會表示，將委任律師出具專業法律意見陳述書，並針對台鐵違法行為全面展開強迫勞動刑事告訴與告發、勞動檢查申訴與檢舉、不當勞動行為裁決，協助各會員權利維護與救濟。
今天仍有部分台鐵運務人員未到班，台鐵也在內壢等部分車站公告，售票房無人值班，請乘客利用電子票證或上車向列車長補票。1060128
(中央社)
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