大年初一 港人搶頭香非黃大仙祠莫屬
春節期間，香港不少善男信女求神問卜，其中爭搶頭柱香更是大事，而爭搶之地非黃大仙祠莫屬。
黃大仙祠是香港著名廟宇或道觀之一，崇奉儒、釋、道三教，向來香火鼎盛，尤以農曆年初一最旺；每當初一凌晨，不少善信會前往拜祭，祈求新年發財順心。
善信一般會在除夕晚間9時左右出現，一到年初一凌晨零時，善信就會飛奔入祠，希望成為插上「頭炷香」的第一人。
由於善信眾多，黃大仙祠早已對除夕到來的善信實施人流管制，而警方也會派人維持秩序。
對於非善信來說，年初一在黃大仙祠所出現的盛況，已是香港賀歲習俗之一，而香港旅遊發展局對此也有所介紹和推廣，使黃大仙祠成為當地觀光勝地。
黃大仙祠除了集求神和觀光於一身，本身的建築也早已被列為一級歷史建築物；祠廟於1921年落成，其後也有新蓋成分，從文物角度看，頗具觀賞價值。
據網路資料，黃大仙被視為道教神仙，原名黃初平，於公元328年在中國大陸浙江省金華縣蘭溪市出生，15歲開始學道。由於他曾隱居在赤松山修煉，故稱「赤松仙子」。
黃大仙祠內最具特色的是其「五形」建築布局，祠中的飛鸞台、經堂、玉液池、盂香亭及照壁，各代表金、木、水、火、土五行。1060128
(中央社)
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