壽司店贊助日式便當 長者享用特色美食
花蓮縣老人暨家庭關懷協會除夕和農曆春節仍持續為獨居長者送餐，今天花蓮市一家壽司店老闆特別贊助日式便當，讓長者過年也能享用特色美食。
協會執行長蔡智全與志工等，中午至長者家中一一送餐、拜年，為長者帶來新年的喜悅和溫暖的關懷。
蔡智全表示，平日有一群熱心送餐志工，包括家庭主婦、老闆和上班族等，他們利用空檔時間送餐，騎著機車穿梭在大街小巷、甚至沒有門牌的小徑中，除了送上溫熱餐食，也藉此關懷長者生活狀況。
送餐已逾3年的林姓志工說，自己的雙親也住在偏鄉，將心比心，如果有人可以像協會一樣照顧父母，可以讓在外工作打拚的孩子們更寬心。
自民國94年至今，花蓮縣老人暨家庭關懷協會已送出超過8萬個愛心便當，服務行動不便、沒有收入且無法自行煮食的獨居老人，由社工人員結合社區餐飲資源解決獨居長者的餐飲問題。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。