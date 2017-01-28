壽司店贊助日式便當 長者享用特色美食

我要評比

花蓮縣老人暨家庭關懷協會除夕和農曆春節仍持續為獨居長者送餐，今天花蓮市一家壽司店老闆特別贊助日式便當，讓長者過年也能享用特色美食。

協會執行長蔡智全與志工等，中午至長者家中一一送餐、拜年，為長者帶來新年的喜悅和溫暖的關懷。

蔡智全表示，平日有一群熱心送餐志工，包括家庭主婦、老闆和上班族等，他們利用空檔時間送餐，騎著機車穿梭在大街小巷、甚至沒有門牌的小徑中，除了送上溫熱餐食，也藉此關懷長者生活狀況。

送餐已逾3年的林姓志工說，自己的雙親也住在偏鄉，將心比心，如果有人可以像協會一樣照顧父母，可以讓在外工作打拚的孩子們更寬心。

自民國94年至今，花蓮縣老人暨家庭關懷協會已送出超過8萬個愛心便當，服務行動不便、沒有收入且無法自行煮食的獨居老人，由社工人員結合社區餐飲資源解決獨居長者的餐飲問題。1060128

(中央社)