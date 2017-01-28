保安宮成選市長聖地 姚文智：祂一定保佑我

民進黨立委姚文智日前已經表態爭取參選台北市長，姚文智今天為了接待來訪的行政院長林全，下午到大龍峒保安宮等候，被附近民眾歡迎「市長好」，姚文智也開心跟民眾握手賀年。媒體詢問保安宮是選市長必來聖地，是否有特別祈求，姚文智則笑答，保安宮本來就在他選區，平常就會來參拜，不用特別選在今天，他自己跟保安宮很有淵源，「相信保生大帝一定保佑我。」

媒體也詢問姚，台北市長柯文哲今天上午才到保安宮參拜，姚文智卻是下午才來，是否有刻意避開？姚文智回答，他只有被通知總統的行程，而且台北的廟大家都跑來跑去，碰面有什麼關係？「大家都想太多了，跟郝龍斌都可以碰面，怎麼不能跟柯文哲碰面？」

(中時)