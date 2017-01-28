蔡英文朴子配天宮發紅包 5千鄉親擠爆

總統蔡英文28日在嘉義縣長張花冠、立委陳明文、議長張明達陪同下，至朴子配天宮參拜，祈求國泰民安。（余信賢攝）

總統蔡英文至朴子配天宮發放金雞年新春紅包。（余信賢攝）

總統蔡英文至朴子配天宮發放金雞年新春紅包，排隊的人潮已經看不到盡頭了。（余信賢攝）

總統蔡英文至朴子配天宮發放金雞年新春紅包。（余信賢攝）

在大年初一的下午，嘉義縣朴子配天宮的廟埕擠滿的信眾，估計人數約有5000人左右。開春的第一天，天氣炎熱，猶如夏天一般的溫度，但這溫度加上要來一睹蔡總統真面目的嘉義鄉親的溫度，實在是熱情如火。

初一午後，排隊人潮擠滿了配天宮的廟埕，估計這排隊人潮已經到達朴子的重要道路上了，這些排隊的信眾為了就是想在新春拿到總統蔡英文的紅包，討個吉利，過好年。現場除了擠滿的大批的信眾，也出現了許多攤商及返鄉遊客，尤其在配天宮這區域的道路狹小，更顯得相當擁擠。在配天宮裡也擠滿了持香拜拜的信眾，也造成了宮內香煙瀰漫，空氣流動不通。

原本預計下午兩點總統蔡英文會抵達配天宮，由於車程關係稍晚了約十五分鐘才進到配天宮正殿參拜，縣長張花冠、立委陳明文、議長張明達等人也都陪同蔡總統參拜。總統在參拜儀式後，旋即走出宮外，向在宮外等候領紅包的民眾以及國人民道賀新年恭喜。

現場排隊等待總統紅包的民眾，親手拿到總統發的紅包後，每個人都莫大的開心，民眾也都紛紛向總統道賀新年。總統的新春紅包，打開可以見到（新年 希望）這四個字，黏著新的一元銅幣。總統約莫發了30分鐘的新春紅包後，就趕往下一個地點。在離開時，更是向在場的民眾說再見！

(中時)