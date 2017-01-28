前美軍太平洋司令：戰略模糊維繫台海和平

前太平洋美軍司令洛克利爾（Samuel Locklear）表示，美國處理兩岸議題採取戰略模糊策略，特別在台灣議題，過去成功地維繫了台海和平，美國樂見這項策略所獲致的效果。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，洛杉磯辦事處與蘭德公司（Rand）亞太政策中心，25日上午舉辦「亞太再平衡政策？川普政府下之美國亞洲政策」研討會。

洛克利爾在會中指出，亞洲盟邦對美國非常重要，美國新政府應持續維繫與亞洲盟邦的密切關係。

他答覆提問時表示，美國在處理兩岸議題上採取了戰略模糊策略，特別在台灣議題上，過去成功地維持了台海和平，美國樂見這項策略所獲致的成果，相信安定的環境也是台灣人民所企盼。

他說，中國大陸崛起後，中國大陸領導人面臨如房地產泡沫化、經濟成長減緩、共產黨腐化變質等諸多問題，也需要穩定的環境鞏固權力，因此和平穩定是美中台三方都應努力維持的方向。

至於中國大陸近年來在南海動作頻頻，洛克利爾說，中國大陸在南海議題更應展現善意，並與爭端各方協商解決爭議，美國對南海主權爭議因非當事國，一向不採取立場，但希望爭端各方依聯合國海洋法公約達成協議。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌致詞表示，總統蔡英文就任後重申，將根據普遍民意及台灣的共識致力維繫台海兩岸和平穩定，台灣持續向對岸釋出善意並盼化解歧見，但不會屈服於壓力並走回對抗的老路。1060128

(中央社)