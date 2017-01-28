初一吃素？看中國新年的齋戒文化

傳統農曆新年習俗中，大年初一有「吃素」的習俗。而根據考究，這項習俗除了有宗教信仰外，也有養生道理。

中國大陸廣東、山東、北京等地都有「大年初一」吃素的習俗，大多都有在新年的第一天透過吃素祈福增壽，希望為未來一年帶來素淨、平安的用意。

而在歷史上，相傳夏王桀當年於乙卯日（即十五）被商湯所滅，而商紂是在甲子日（即初一）滅亡。古人認為，夏商兩朝全因窮奢極欲，昏庸而亡，可見縱慾不僅傷身，而且是一切災殃的根源。

所以，後來的諸侯便在這些日子齋戒修心，節食寡欲，以示警惕。民間也紛紛仿效，後來演變成了逢農曆每月初一、十五吃素的習俗。

此外，在過去農業時代，人們信仰天地萬靈，於是在一年的第一天不吃肉，以表達對萬物的憐惜，也是對天的敬意。

到了現代社會，都市人吃素更多是為了健康，而年初一吃素，正因為前一晚的年夜飯佳餚太多也較油膩，隔天吃素，恰恰就是清腸胃的好辦法。1060128

(中央社)