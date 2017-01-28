台灣公開賽好硬 張凱貞會外惜敗

張凱貞（左）、徐竫雯在女單會外賽首輪都不幸出局。（台灣公開賽提供）

被譽為是台灣辦過最強卡司的網球賽，WTA台灣賽這次果然夠硬！「網球精靈」張凱貞28日在女單會外賽首輪亮相，力戰兩個半小時後以4比6、7比6（3）、5比7不敵捷克的克雷西可娃，無緣會內賽。

張凱貞雖在女單會外賽出局，但她仍會與莊佳容搭檔參加雙打，重演去年台北海碩盃的亞軍組合。至於持外卡參賽的徐竫雯，也以2比6、0比6不敵克魯妮琪，於會外賽首輪落敗。

台灣公開賽28日也公布會內賽籤表，獲頒外卡的台灣小將李亞軒，首輪將碰上女單世界排名52的美國好手羅傑絲（Shelby Rogers）。

(中時電子報)