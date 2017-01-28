2017「花在彰化」以雞祥富貴為主題

每年大年初一在彰化溪州公園登場「花在彰化」以花地毯迎賓，並布置以雞祥富貴為主體的場景。（吳敏菁攝）

大年初一「花在彰化」在溪州公園開幕。（吳敏菁攝）

彰化溪州公園登場「花在彰化」以花朵打造「雞樂兄弟」吉祥物，歡迎全國各地的遊客。（吳敏菁攝）

彰化溪州公園「花在彰化」登場，今年迎接金雞年，以雞祥富貴為主題，呈現金雞報喜、雞不可失、當紅炸子雞、雞運亨通等繽紛場景。（吳敏菁攝）

彰化溪州公園「花在彰化」登場，今年迎接金雞年，以雞祥富貴為主題，呈現金雞報喜、雞不可失、當紅炸子雞、雞運亨通等繽紛場景。（吳敏菁攝）

每年大年初一在彰化溪州公園登場「花在彰化」今年迎接金雞年，以雞祥富貴為主題，呈現金雞報喜、雞不可失、當紅炸子雞、雞運亨通等繽紛場景，更有花朵打造「雞樂兄弟」吉祥物，歡迎全國各地的遊客。今天吸引絡繹不絕人潮來「行春」，徜徉花海讓人心花朵朵開。

今年「花在彰化」串聯溪州公園、田尾公路花園、埤頭百寶村以及北斗鎮老街等盛大舉辦，形成最繽紛動線，現場還有花毯地景、竹藝地景隧道、「吃在北斗」也是今年活動重點，有北斗肉圓、花生酥糖、百年老店肉乾以及花草餐等，溪州鄉也有最美味羊肉爐。

縣長魏明谷表示，2017年花在彰化的主題是「雞祥富貴17來」，以雞的不同意象展現出花的各種造型，並安排旅遊套裝行程，去年名列觀光局統計全國風景區入園人數第1名，超過64萬人次參觀，今年天氣溫暖，可望再締造更多的人潮。

「花在彰化」除了美不勝收花海、花藝造型等，還有花卉展售、農特產品及彰化特色伴手禮行銷，並串連田尾公路花園，運用「前店後場」的概念，每個花圃景觀都標註花卉履歷，讓民眾觀賞花卉，得以瞭解花卉景觀的生產來歷、產銷來源。

溪州鄉長黃盛祿表示，「花在彰化」還有寬敞的免費停車場以及順暢的交通動線，呈現彰化最美的一面，彰化縣農會總幹事廖振賢也表示，「花在彰化」打造了溪州公園的未來。

「花在彰化」活動持續到農曆初九（1月28日到2月5日，一連9天，溪州公園入園時間為每天上午9時至下午5時，縣府設置大型停車場、規劃交通疏導措施並備有交通接駁專車等服務。

(中時)