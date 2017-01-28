百大旅遊地出爐 台北超夯打趴首爾東京

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最新「全球百大旅遊目的地城市」出爐，香港依舊穩坐冠軍寶座，台北也以900萬遊客人次榮登第14，擠下國人最夯的旅遊城市東京與首爾。

美國「有線電視新聞網」（CNN）引述市場研究諮詢機構「歐睿信息諮詢公司」（Euromonitor International Ltd.）最新報告報導，香港2015年遊客2669萬人次，連續7年蟬聯第一。

台北2015年有900萬人次造訪，勝過哈韓、哈日族超夯的首爾與東京。南韓首爾有880萬人次，排第15，日本東京則是846萬人次，名列17。

泰國首都曼谷也吸引了1870萬人次海外遊客造訪，擠下1858萬人次的英國倫敦躍居第2。

新加坡也有1687萬遊客人次，登上第4，緊接在後的是法國「浪漫之城」巴黎，吸引1500萬人次。

「歐睿信息諮詢公司」指出，2015年對全球來說，都是動盪不安的一年，舉凡恐怖攻擊、地緣政治衝突、經濟不確定性與中東呼吸症候群（MERS）及茲卡病毒等健康災難，都影響遊客的一舉一動。

不過，相2014年相比，前百大旅遊城市的國際觀光客人次，依然成長達55%。

「歐睿信息諮詢公司」蒐集57個國家的機場、旅館等旅遊業資訊，彙編出這份名單。（譯者：中央社周莉芳）1060128

(中央社)