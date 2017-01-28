劉德華抱傷向粉絲拜年 承諾盡快復出

港星劉德華上週落馬摔傷，農曆新年必須在醫院度過，但他仍在除夕夜發文向粉絲拜年，並承諾會盡快養好身體，期待很快就能健康復出。

劉德華17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落，造成盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，緊急送回香港就醫。劉德華經紀公司隨後表示，劉德華需要住院治療6至8週，至少要復健半年以上。

新浪娛樂今天報導，劉德華以往每年過年都會辦新春活動與粉絲團聚，今年原定年初二（29日）舉行團拜，但因劉德華受傷而取消。

27日除夕夜，劉德華的好友陳可辛、吳君如夫婦現身醫院探望。吳君如離去時表示，「他（劉德華）還是很帥」，但未透露劉德華傷勢與復原情況如何。

劉德華27日深夜在「華仔天地」官網向粉絲發賀年訊息。他寫道，「家人們，大年初一了！愛的力量我都一一收到了，今年的團拜就在心靈上進行吧！」

他表示，「我曾說過，家人快樂，我就快樂，我也清楚家人要快樂就是看到健健康康的我。相信我，很快我會健健康康的站在大家面前，一起快樂！祝家人雞年健康幸福！」

劉德華的粉絲紛紛留言送上祝福，希望他好好養傷。還有人擔心「華仔」傷沒好就急於復出，希望他別著急，「請你一定要聽大夫的話，放鬆心情」。1060128

(中央社)