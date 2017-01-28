台灣茶飄香匈牙利
台灣茶文化展當地時間27日在匈牙利一家博物館開幕。
這場名為「點葉成金：台灣冶茶文化展」，在匈牙利Szolnok郡Damjanich Janos博物館盛大開幕，展出茶歷史、台灣茶文化、匈國飲茶史，及新北市鶯歌陶瓷博物館典藏茶具。駐匈牙利代表陶文隆及鶯歌陶瓷博物館副館長陳寶珍應邀致詞。
陶文隆指出，台灣曾歷經茶葉出口的輝煌歲月，不過自1980年代以來，雖著台灣日益增加的飲茶人口，逐漸轉供內銷。他強調，台灣茶文化興盛，不管是著重心靈沉澱的生活型態，或僅是解渴飲料，已成為生活的一部分。
Damjanich Janos博物館館長荷瓦茲（Laszlo Horvath）在致詞時感謝代表處促成此次充滿異國風情，且具教育意義的展覽。
荷瓦茲說，對能有此難得機會舉辦此展，並向匈國民眾介紹台灣茶文化及台灣這個美麗的國度，深感榮幸。
陳寶珍則指出，台灣本土茶葉種類繁多，對茶具亦甚為講究。許多陶藝家因為喜愛茶藝，也從事茶具製作。
陳寶珍強調，「以台灣茶文化作為展覽主題，其意義不僅在於展現台灣茶道之美，同時也闡述台灣茶具的重要性。」這次展覽從茶與茶具結合的角度出發，歡迎匈牙利友人一探台灣蘊積豐厚的茶文化。
Szolnok郡距布達佩斯東南方約120公里處，曾為匈國貿易樞紐地。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。