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台灣茶文化展當地時間27日在匈牙利一家博物館開幕。

這場名為「點葉成金：台灣冶茶文化展」，在匈牙利Szolnok郡Damjanich Janos博物館盛大開幕，展出茶歷史、台灣茶文化、匈國飲茶史，及新北市鶯歌陶瓷博物館典藏茶具。駐匈牙利代表陶文隆及鶯歌陶瓷博物館副館長陳寶珍應邀致詞。

陶文隆指出，台灣曾歷經茶葉出口的輝煌歲月，不過自1980年代以來，雖著台灣日益增加的飲茶人口，逐漸轉供內銷。他強調，台灣茶文化興盛，不管是著重心靈沉澱的生活型態，或僅是解渴飲料，已成為生活的一部分。

Damjanich Janos博物館館長荷瓦茲（Laszlo Horvath）在致詞時感謝代表處促成此次充滿異國風情，且具教育意義的展覽。

荷瓦茲說，對能有此難得機會舉辦此展，並向匈國民眾介紹台灣茶文化及台灣這個美麗的國度，深感榮幸。

陳寶珍則指出，台灣本土茶葉種類繁多，對茶具亦甚為講究。許多陶藝家因為喜愛茶藝，也從事茶具製作。

陳寶珍強調，「以台灣茶文化作為展覽主題，其意義不僅在於展現台灣茶道之美，同時也闡述台灣茶具的重要性。」這次展覽從茶與茶具結合的角度出發，歡迎匈牙利友人一探台灣蘊積豐厚的茶文化。

Szolnok郡距布達佩斯東南方約120公里處，曾為匈國貿易樞紐地。1060128

(中央社)