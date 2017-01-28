國5下午南下塞 北上車多

我要評比

今天是大年初一，因天氣溫暖舒適，國道上午多處南下路段塞車，國道5號下午南下繼續塞，北上車流也變多。

根據高速公路局下午3時30分路況資訊，國5南下石碇到坪林，車速只有27公里，北上頭城到坪林，車速為56公里。

另同時段，國道1號大雅到台中、彰化埔鹽，國道3號中興到台中，車速都不到40公里。1060128

(中央社)