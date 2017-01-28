馬金航線2月16日復飛 遠航支援至3月底

復興航空停飛解散，馬公與金門航線也告中斷，原本傳立榮接手，但今天又有新消息，由遠東航空從2月16日復飛馬公、金門往返航線，支援至3月底，4月初立榮再接手。

復興航空自去年11月22日宣布停航後，連國內唯一飛行的馬公、金門航線，原本每週2、4、6各飛行一航班，也告停航，至今已超過2個月了。

馬公與金門航線以往是台灣本島民眾經商、旅遊或探親往返大陸的航線之一。澎湖縣長陳光復去年在就職兩週年的記者會中，透露立榮航空向民航局爭取航權，原本民航局在21日核准立榮航空航權，但因立榮準備不及，經縣府與民航局協調後，確定由遠東航空先於2月16日恢復航線至3月底，再由立榮在4月初接手。

澎湖縣政府表示，遠東馬金航線，2月份的班表，包括2月16日下午5時5分由馬公飛金門、6時20分由金門飛馬公；21日上午11時由金門飛馬公，12時10分由馬公飛金門；23日11時45分由馬公飛金門、12時55分由金門飛馬公。1060128

(中央社)