鄧紫棋進門驚見整棵桃花摔落地 對愛情死了心

鄧紫棋一進家門，桃花樹摔落地。(取自鄧紫棋IG)

鄧紫棋自嘲對愛情死了心。(取自鄧紫棋IG)

舊愛林宥嘉升格人夫，鄧紫棋則是因為忙著衝刺事業，感情未有著落，今日大年初一還在網路上傳一張桃花樹摔落地的照片，透露一進家門就看到這個畫面，讓她忍不住自嘲：「實在太好意頭（兆頭）…」

鄧紫棋大年初一就遇到家中桃花摔落地，讓她忍不住多心，PO文稱：「我也不明白為什麼那麼神奇是在我開門的同一刻，風就把整棵桃花吹成以上這個畫面⋯⋯實在太好意頭⋯⋯⋯⋯⋯⋯」又在文末tag「桃花不屬於我」、「死了這條新心」、「其實會不會是落地開花」，似乎對愛情運有點灰心。

不過網友見狀也安慰鄧紫棋，稱桃花摔落地是吉兆，恭喜她「落地開花、富貴榮華」、「摔掉爛桃花」，地上一攤水更象徵著「遇水則發」。

(中時電子報)