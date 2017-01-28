巴拿馬廣電公司製作春節專輯

我要評比

駐巴拿馬大使劉德立於當地時間27日應邀出席「NEXTV廣電公司」農曆春節專輯節目。（駐巴拿馬大使館提供）中央社106年1月28日

駐巴拿馬大使劉德立於當地時間27日應邀出席「NEXTV廣電公司」農曆春節專輯節目。

劉德立應邀參加「NEXTV廣電公司」現場晨間節目「Aji」（辣椒之意）之農曆春節專輯，介紹春節各項習俗，包括：貼春聯、祭祖、發紅包、吃年夜飯等。

駐館並提供由光華傳播事業公司錄製之農曆新年簡介光碟，於節目中穿插播映精彩片段，並提供僑委會製作的春聯於攝影棚內張貼，以增添文宣效果。1060128

(中央社)