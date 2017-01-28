南投紫南宮發錢母 人龍7公里 車流堵到台3線
南投縣竹山鎮紫南宮，大年初一發送雞年招財錢母，5萬人排成7公里人龍，車流回堵到省道台3線；紫南宮主委莊秋安表示，今年人潮比往年更多，而且多數是年輕人，可見土地公、土地婆的魅力無邊！
紫南宮上午發送2000顆金雞蛋，蛋中有金元寶、現金等獎品。來自草屯鎮的鄒姓民眾，打開金雞蛋，幸運獲得金元寶！莊秋安表示，金元寶是以土地公身上的金牌熔化後打造，可以庇佑平安，最適合當傳家寶。
過年前寒流來襲，因為考量民眾健康，以及社區安寧，紫南宮特別規定1月22日才可以開始排隊領招財錢母。不過，來自雲林縣的鄭姓民眾，早在1月13日就到紫南宮附近紮營，搶在22日排隊拔得頭籌。
紫南宮信眾近悅遠來，廟埕周邊人潮洶湧，借發財金的民眾絡繹不絕，大家都希望新的一年平安發大財。
(中時)
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